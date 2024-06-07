Кузьмичев: «Конечно, Максименко в «Спартаке» нужен конкурент»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о поиске красно-белыми нового вратаря.

«Раз клуб так активен на вратарском рынке, значит он понял, что с Селиховым не по пути из-за его давних проблем со здоровьем. Конечно, Максименко нужен конкурент. Свинов ожиданий не оправдал, поэтому команде нужен второй голкипер, который не будет будоражить скамейку и сможет спокойно посидеть некоторое время на лавке», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Александр Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». Он сыграл в 94 матчах, пропустил 110 мячей и 27 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил, что команде нужен второй опытный голкипер.