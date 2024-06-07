Кузьмичев: «Предметного интереса со стороны российских клубов к Джикии нет»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал уходе защитник Георгия Джикии из клуба.

«Насколько я знаю, предметного интереса со стороны российских клубов к нему нет. Знаю, что его представитель сейчас находится в Турции и ведет переговоры с местными клубами. Я могу предположить, что Георгий окажется за границей», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичев.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.