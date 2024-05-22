Кузьмичев: «Большие сомнения в том, что Мозес пригодится российскому клубу»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об уходе защитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Большие сомнения в том, что Мозес пригодится российскому клубу. Речь идет только о тех командах, которые борются за самые высокие места. Мозес потерял мотивацию и не убеждал в тех матчах, в которых играл. Вряд ли он пригодится кому-то с учетом его возраста и той зарплаты, которую хочет. Его карьера подходит к концу, но он может вернуться куда-то поближе к дому, родным. В Россию он приезжал зарабатывать», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В воскресенье, 19 мая «Спартак» объявил, что нигериец покинет клуб по окончании сезона.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. За это время 33-летний игрок провел 84 матча за красно-белых, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач.