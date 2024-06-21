Кузьмичев: «Как защитник Тикнизян не сильнее того же Рябчука»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Понятно, почему «Спартак» ищет крайнего защитника, но Наир больше показывает себя в качестве атакующего футболиста, а не именно защитника. Именно как защитник он не сильнее того же Рябчука», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.