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Сегодня, 07:21

Кузьмичев: «Глушенков и Батраков — самые яркие футболисты на старте РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации в «Зените» и назвал лучших игроков старта сезона.

«В первую очередь проблемы «Зенита» в последних матчах связаны с потерей Глушенкова. Максим настолько гармонично влился в команду с первого тура и начал определять результат, несмотря на то, что у него потрясающие партнеры. Эта зависимость от игрока говорит о том, что тренерский штаб немного не может перестроить игру. У «Зенита» временный спад, так как уровень игроков в команде один из самых высоких в РПЛ. Следующая победа все нормализует, и проблем с тем, чтобы стать чемпионом в год 100-летия, не возникнет.

Глушенков и Батраков безусловно стали для меня самыми яркими футболистами на старте сезона. Еще бы отметил Барко и Тюкавина, который выглядит продуктивно. Также добавлю Никиту Чернова. Это хороший футболист, которого я всегда считал добротным игроком, хотя раньше мне казалось, что ему не хватало доверия тренеров», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

«Зенит» в 7 матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 15 баллами в 6 играх.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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