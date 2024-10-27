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Сегодня, 13:00

Кузьмичев: «Лантратов мог выручить, когда забивал Бакаев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал причины поражения команды Михаила Галактионова матче 12-го тура РПЛ с «Химками».

— Что случилось с командой Михаила Галактионова в матче с «Химками»?

— В принципе, до первого пропущенного мяча игра железнодорожникам давалась. Просто маловато создали голевых моментов, но, по сути, подопечные Галактионова контролировали матч, действовали, как и полагается фавориту. Но мне не понравилось, как футболисты «Локо» отнеслись к своим реальным шансам, которых было не так уж и много. То есть чувствовалась некая вальяжность: мол, сейчас не забили — в следующем эпизоде счет откроем.

- И тут забили «Химки»...

— Да. А после первого гола Бакаева, когда два центральных защитника «Локо» не разобрались, вся команда растерялась. Ну и замены Галактионова, надо признать, не усилили игру. Все это вкупе и привело к отрицательному результату. Конечно, «Локо» должен подходить более собранно к тем голевым моментам, которые создает. Забейте два, а дальше уже играйте в свое удовольствие!

— Кто явно выпал из игры «Локо» в тот день?

— Как я уже заметил, до пропущенного гола в целом «Локо» смотрелся неплохо. А потом... Но я бы не стал вешать собак на Диму Баринова или на Погостнова и Ньямси. Да, опорник и защитники ошиблись, но и Лантратов, по большому счету, не выручил. Не хочу сказать, что эти два гола — на 100 процентов его вина. Но класс вратаря проявляется как раз тогда, когда нужно «подтащить».

— Вы про то, что в первом случае Бакаев бил с довольно приличной дистанции?

— Да. Понятно, что удар получился где-то неожиданным. Бакаев оказался первым на отскоке, а защитники немного закрывали голкиперу обзор. Но вы правильно заметили про дистанцию. Наверное, у Ильи все-таки были шансы среагировать лучше.

— А если разбирать второй гол Бакаева?

— Он бил с неудобной ноги, мяч прошел между ногами голкипера. Повторюсь, нельзя говорить, что Лантратов «привез», но все-таки и не спас свою команду, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Сергей Пиняев. Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)

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