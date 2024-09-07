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Сегодня, 17:45

Кузьмичев: «Не уверен, что Маркиньос стал бы первым номером в «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники не должны сокрушаться из-за того, что полузащитник Маркиньос в итоге перешел в «Спартак».

— А ведь «Локо» сперва нацеливался на другого игрока «Ференцвароша» — левого вингера Маркиньоаса. Выходит, Севикян изначально не входил в трансферные планы железнодорожников?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Не видел шорт-лист «Локо», кто там шел под первым номером, а кто — под пятым. Но допускаю, что в вашем вопросе есть доля истины.

— «Локомотив» теперь кусает локти из-за того, что Маркиньос выбрал все-таки «Спартак»?

— Ну... Мы же видим, пока Маркиньсос в «Спартаке» точно разницу не делает. И это при том, что Станкович его хорошо знает. То есть адаптация должна была пройти нормально. Пока глобальные выводы по нему я бы не делал.

— То есть вы не думаете, что в «Локо» Маркиньос слева в атаке выиграл бы конкуренцию у Пиняева, Тикнизяна и Ракова?

— Не могу сказать, что Маркиньос меня убедил в тех играх за «Спартак», которые удалось посмотреть. В общем, он не выглядит футболистом, который пришел бы в «Локо» и с ходу стал стабильным первым номером.

Эдгар Севикян подписал контракт с &laquo;Локомотивом&raquo;. «Севикян может выиграть конкуренцию у Пиняева. Миранчук точно уедет в Европу. Но не в «Аякс». Мнение Кузьмичева
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста

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