Кузьмичев — о выборе Барко в пользу «Спартака»: «Станкович сильнее Семака»

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев предположил, почему аргентинский полузащитник Эсекьель Барко в летнее трансферное окно предпочел перейти в «Спартак», а не в «Зенит».

«Мне сложно ответить. Могу предположить, что наверняка при всех прочих равных и том, что «Спартак» не мог предложить игроку лучших условий, чем питерский клуб, я думаю, важно, что тренером «Спартака» был Деян Станкович. Скорее всего, это «перевесило» при принятии решения Барко в пользу «Спартака». При всем уважении к Сергею Богдановичу. Станкович сильнее тренер», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. 25-летний аргентинец провел 10 матчей за красно-белых в РПЛ, отметившись 5 голами и 3 голевыми передачами.