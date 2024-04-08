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Сегодня, 08:53

Кузьмичев: «Если в руководстве «Спартака» есть кто-то разумный, то надо убирать Абаскаля»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил результаты красно-белых в сезоне-2023/24.

«Для меня очевидно, что все остается на том же уровне. Если в руководстве «Спартака» есть кто-то разумный, то решение на поверхности. Абаскаля надо убирать», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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