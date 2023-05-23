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Сегодня, 07:27

Кузьмичев — о матче «Спартака» с ЦСКА: «У меня вообще никаких вопросов к судейству нет»

Виктория Кравченко
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев признался, что у него нет вопросов к судейству в матче 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«У меня вообще никаких вопросов к судейству нет. Многие говорят, что пенальти в ворота ЦСКА спорный, но на повторе четко видно, что первым до мяча добрался Мозес и потом уже по подошве получил от армейского игрока. Ясно, что он усилил эффект своим красивым падением, но с точки зрения правил пенальти стопроцентный», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на второй строчке.

Владимир Кузьмичев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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