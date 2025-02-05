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Кузьмичев: «Сейчас переговоры между «Зенитом» и «Локо» по Сильянову уже не ведутся»

Владимир Кузьмичев оценил вероятность перехода Сильянова в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Сильянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода своего клиента в «Зенит».

— Поговорим о Сильянове. Это правда, что «Локо» просил 7 миллионов евро и Коваленко в рамках сделки по своему защитнику, а «Зенит» посчитал такой запрос чрезмерным?

— В такие детали я не посвящен, так как не присутствовал на переговорах. Данную информацию я, как и вы, узнал из СМИ. Клубы общались между собой. Однако, судя по всему, «Зениту» было озвучено что-то такое, что оказалось неприемлемым даже для питерцев. Клубы пообщались буквально пару дней, на этом все закончилось.

— Из-за цены вопроса?

— Ну... Видно было, что стартовые позиции обоих клубов слишком разные.

— Фиксируем: зимой Сильянова в «Зените» не будет?

— Не знаю. А вдруг «Зенит» подумает-подумает и вернется к этому варианту? Но на данный момент переговоры закончены.

— А может ли Сильянов перейти в «Динамо»?

— «Динамо» официального предложения не делало, но в ходе общения обозначило свою позицию, которая для «Локомотива» оказалась неприемлемой. Так что пока здесь сложно что-либо прогнозировать.

Алексей Батраков. «Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»
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Александр Сильянов
Владимир Кузьмичев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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