Кузьмичев о Зиньковском в «Локо»: «Трансфер будет стоить не две копейки, да и эта позиция укомплектована»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода в команду Михаила Галактионова хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

— Зимой «Локо» может подписать Зиньковского или Антон продолжит карьеру в «Ростове»?

— Не думаю, что Зиньковский перейдет в «Локо». Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки. А потом: в самом «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Зиньковский же не очень универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу. Сомневаюсь, что Антон окажется в команде Галактионова.

— А Раков остается в «Локо» или уйдет в аренду?

— Тренерский штаб примет по нему решение после второго сбора. Подождем. Если получим сигнал от тренеров, то постараемся найти клуб, где бы Вадим постоянно мог получать игровую практику.