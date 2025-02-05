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Сегодня, 10:00

Кузьмичев о Зиньковском в «Локо»: «Трансфер будет стоить не две копейки, да и эта позиция укомплектована»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода в команду Михаила Галактионова хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

— Зимой «Локо» может подписать Зиньковского или Антон продолжит карьеру в «Ростове»?

— Не думаю, что Зиньковский перейдет в «Локо». Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки. А потом: в самом «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Зиньковский же не очень универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу. Сомневаюсь, что Антон окажется в команде Галактионова.

— А Раков остается в «Локо» или уйдет в аренду?

— Тренерский штаб примет по нему решение после второго сбора. Подождем. Если получим сигнал от тренеров, то постараемся найти клуб, где бы Вадим постоянно мог получать игровую практику.

Алексей Батраков. «Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»
Антон Зиньковский
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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