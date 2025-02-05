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Кузьмичев: «В переход Голенкова в «Локо» не верю, а вот трансфер Сергеева возможен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода в московский клуб нападающего «Ростова» Егора Голенкова и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

— СМИ сватают в «Локомотив» нападающего «Ростова» Егора Голенкова и форварда «Крыльев» Ивана Сергеева. Вам что-то об этом известно?

— Данных у меня нет. Знаю, что «Локо» активно ищет нападающего. Если же порассуждать, то в трансфер Голенкова я почти не верю.

— Почему?

— Ценник будет overprice. Если «Ростов» кого-то продает внутри России, то только за очень серьезные деньги. Не думаю, что «Локомотив» может себе позволить пойти на такие траты.

— А Сергеев — в «Локо»?

— Да, вот этот вариант я допускаю, учитывая хорошие отношения между клубами. Так что сделка вполне возможна.

— Иван способен усилить железнодорожников?

— Сергеев нигде ниже определенного уровня не опускался. Даже оказавшись в сложной ситуации в «Зените», когда большинство игр начинал в запасе, он все равно выходил со скамейки и приносил питерцам определенную пользу. Доказывал свою состоятельность, у него была хорошая статистика. Конечно, это качественный нападающий. Он бы усилил команду Галактионова.

Алексей Батраков. «Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»
Владимир Кузьмичев
Иван Сергеев
ФК Локомотив (Москва)
Егор Голенков
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