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Сегодня, 12:30

Кузьмичев: «Локо» не может потратить 10-15 миллионов на нападающего»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, нужно ли клубу покупать зимой нападающего.

— А вы не считаете, что у «Локомотива» нет форварда-киллера? Воробьев бодро начал сезон, но в последних 8 турах РПЛ у него ни одного результативного действия. В активе Сулейманова в чемпионате пока вообще лишь гол.

— Вопрос непростой. Понятно, что все команды хотят яркого, забивного центрального нападающего. Другое дело, что ценник на таких игроков очень высокий. Сильно сомневаюсь, что «Локо» может потратить 10-15 миллионов на форварда подобного уровня. А приглашать за более скромную цену... Не знаю, я не вижу в России нападающих, кто мог бы перейти в «Локо» за небольшие деньги и гарантированно сыграть сильнее и Воробьева, и Сулейманова. Понятно, что все ищут забивную «девятку». Но это довольно штучный товар. Либо слишком дорогой, либо селекционная служба должна здорово поработать, чтобы найти на первый взгляд неочевидный вариант, который в итоге выстрелит.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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