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Сегодня, 12:18

Агент рассказал о характере травмы Батракова: «Он подвернул голеностоп»

Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

Батраков был замен на 79-й минуте матча 25-го тура против «Пари НН» (3:0).

«Все обошлось малой кровью. Предварительно он подвернул голеностоп, есть небольшой отек. Завтра он будет тренироваться с физиотерапевтом. Есть вероятность, что к следующему туру Алексей будет готов. Будем надеяться, что все будет хорошо», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 32 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять голевых передач.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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