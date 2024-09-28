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Сегодня, 22:56

Кузьмичев: «Предположу, что первой покупкой Батракова будет квартира для семьи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением, какую крупную покупку сделает полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

«Леша еще не успел купить ни машину, ни квартиру, потому что у него абсолютно небольшие условия по контракту. Но предположу, что первой покупкой будет квартира, куда они смогут переехать всей семьей», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Всего на счету Батракова 18 матчей за «Локомотив», в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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