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РПЛ

Сегодня, 23:05

Кузьмичев: «Уход Абаскаля с большой долей вероятности скажется на ситуации с контрактом Джикии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Если Абаскаль уйдет в «Кадис», то это скажется на продлении контракта с Джикией? С большой долей вероятности, скажется. Сегодня ситуация такова, что Абаскаль в него совершенно не верит. Руководство клуба, отталкиваясь от мнения главного тренера, не спешит продлевать контракт. У них нет понимания. С одной стороны, вроде и тренер не рассчитывает, а с другой стороны, игрок, который довольно много значит для команды. То есть решение сложное. Конечно, приход нового главного тренера даст возможность пересмотреть выводы в отношении Георгия», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Действующий контракт Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. Он выступает за «Спартак» с 2017 года и стал вместе с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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