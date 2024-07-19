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Сегодня, 05:26

Кузьмичев: «Второе и третье места будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от нового сезона в чемпионате России.

«Второе и третье места, мне кажется, будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Еще не до конца, но я увидел, чего хочет от них новый тренер. Сравнивал, во что играл при нем «Ференцварош». Станкович пытается сделать в «Спартаке» что-то похожее.

Если «Зенит» будет играть хотя бы во что-то похожее, что было в первом тайме матча за Суперкубок, то я не вижу, кто бы мог с ними побороться за первое место», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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