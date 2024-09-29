Кузьмичев — об уходе лидеров «Локомотива» летом: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» оценил игру железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

— После ухода Глушенкова летом генеральный директор «Локомотива» Леонченко говорил, что команда не станет слабее. Чем вы объясняете то, что пока это сбывается?

— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уход большой группы игроков, конечно, вызывал опасения. Леонченко же сделал вид, что все нормально, он хотел поддержать команду и вызвать уверенность у болельщиков. Но думаю, что те, кто смеялись над этим, не понимали, какой потенциал у молодых ребят. И соотвественно не могли спрогнозировать, что пацаны выйдут и смогут не то, что компенсировать, а даже превзойти то, что было до этого, — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.