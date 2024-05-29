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Сегодня, 17:30

Кузьмичев: «Думаю, что проблем с трудоустройством Жемалетдинова не будет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова из московской команды.

«То время, которое Галактионов ему давал, он полностью оправдывал. Он забивал голы и усиливал команду. Но в конце Рифат совсем мало времени получал, не говоря уже о стартовом составе. Я думаю, тут больше тренерское решение. Что касается его качеств, то он квалифицированный футболист в самом расцвете. Я думаю, что проблем с его трудоустройством не будет», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Всего 27-летний хавбек провел за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 результативных передач и завоевал два Кубка и один Суперкубок России.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.

Владимир Кузьмичев
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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