Кузьмичев: «Думаю, что проблем с трудоустройством Жемалетдинова не будет»

Сегодня, 17:30
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова из московской команды.
«То время, которое Галактионов ему давал, он полностью оправдывал. Он забивал голы и усиливал команду. Но в конце Рифат совсем мало времени получал, не говоря уже о стартовом составе. Я думаю, тут больше тренерское решение. Что касается его качеств, то он квалифицированный футболист в самом расцвете. Я думаю, что проблем с его трудоустройством не будет», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Всего 27-летний хавбек провел за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 результативных передач и завоевал два Кубка и один Суперкубок России.
В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.