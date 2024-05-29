Кузьмичев: «Думаю, что проблем с трудоустройством Жемалетдинова не будет»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова из московской команды.

«То время, которое Галактионов ему давал, он полностью оправдывал. Он забивал голы и усиливал команду. Но в конце Рифат совсем мало времени получал, не говоря уже о стартовом составе. Я думаю, тут больше тренерское решение. Что касается его качеств, то он квалифицированный футболист в самом расцвете. Я думаю, что проблем с его трудоустройством не будет», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Всего 27-летний хавбек провел за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 результативных передач и завоевал два Кубка и один Суперкубок России.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.