Кузьмичев: «Пиняев сильнее Зиньковского»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» выразил мнение, что клубу не следует обменивать полузащитника Сергея Пиняева на хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

— Про левого инсайда «Локо» Пиняева вы в сентябре сказали: « Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы». За последние полтора месяца Сергей вас не переубедил?

— Думаю и тренерский штаб, и сам Пиняев понимают, в чем футболисту надо прибавлять. А это очевидно — в конкретике.

— Но Пиняев же провел два ярких матча на Кубок — против «Химок» и «Оренбурга», в которых забил четыре мяча.

— Не спорю. Но в чемпионате его статистика скромнее (1+2 в 12 турах. — Прим. «СЭ»). Нужна стабильность. А так — от него все равно исходит угроза. Он активен на своем фланге, нагнетает. Просто нужно конкретнее играть в финальной трети поля.

— Недавно в СМИ появилась информация, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева. Верите в такой вариант?

— Если смотреть со стороны агента, наверное, для него это хорошая история. Возможно, с его точки зрения, Зиньковский смог бы переформатироваться в «Локо» и по-новому себя загрузить. Но тут нужно еще и учитывать интересы клуба.

— Зиньковский пригодился бы «Локо»?

— Если бы такой обмен состоялся, то, думаю, «Локо» скорее потерял бы, а не приобрел. Пиняев продолжает прогрессировать. У него еще есть потенциал. Что касается Зиньковского, то его уровень уже в принципе понятен. Для меня Пиняев, даже с учетом его недостатков, о которых сказал выше, гораздо боле интересный футболист.

— То есть, Зиньковский не сможет заменить Пиняева слева в атаке железнодорожников?

— Думаю, что нет. Что произошло с Зиньковским в последнее время? Он уже довольно давно не напоминает себя самого времен «Чертаново» и «Крыльев». Тренеры «Спартака» ему не доверяют, и Антон потерял уверенность в себе. В «Спартаке» всем непросто. Тут другой уровень давления. Похоже, Антон просто не справился в психологическом плане. В итоге потерял место в составе. Все закономерно, по делу.