Кузьмичев: «Вариант с «Краснодаром» подойдет Козлову, в «Зените» он бы не играл»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что Козлов с большой долей вероятности перейдет в «Краснодар». Сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.

«Краснодар» — не самый худший вариант для Козлова. Данила не играл бы в «Зените». Ему нужна команда, где он будет получать игровое время. Вариант с «Краснодаром» ему подойдет. Он может играть с фланга атаки. Все зависит от тренера. Мусаев может перестроить схему с одним опорным полузащитником, а выше будут играть Сперцян и Козлов», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

19-летний Козлов вторую часть сезона-2023/24 провел в «Балтике», принял участие в 15 матчах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.