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Сегодня, 14:45

Кузьмичев — об Абене: «Руководство «Спартака» посчитало, что Джикия не заслужил вывода 14 номера из обращения»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выбор защитника «Спартака» Миенти Абены игрового номера, под которым ранее выступал бывший капитан красно-белых Георгий Джикия.

«Здесь нет глубокого смысла. Игроки всегда выбирают из свободных номеров. Это просто стечение обстоятельств. Видимо руководство посчитало, что Джикия не заслужил такой чести, как вывод 14 номера из обращения», — сказал Кузьмичев «СЭ».

16 августа «Спартак» и Абена подписали двухлетний контракт. В прошлом сезоне 29-летний суринамец сыграл 26 матчей во всех турнирах за «Ференцварош», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Константин Передерий

Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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