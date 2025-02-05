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Сегодня, 09:00

Кузьмичев: «Новый контракт Батракова? Сейчас все зависит от «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал о новом контракте 19-летнего футболиста с железнодорожниками.

— Можете порадовать болельщиков «Локомотива» и рассказать, как на сегодняшний день обстоит дело с новым контрактом Батракова?

— Скажем так: точно не будем огорчать футбольную общественность. Работа ведется, сейчас преимущественно разговариваем с клубом по телефону. Но после того, как команда вернется со сборов, увидимся с руководителями «Локо» и уже дальше в очном формате продолжим контактировать по поводу нового контракта Алексея.

— Так когда может наступить конкретика? До возобновления чемпионата?

— Все стороны заинтересованы, чтобы подписать новый контракт по возможности побыстрее. Но здесь есть один небольшой нюанс. Непосредственно в самом клубе. Не могу говорить на эту тему подробнее. Если в «Локо» захотят, они сами расскажут.

— Вот как?

— Сейчас новый контракт Батракова уже в большей степени зависит от клуба. Как только они там внутри «Локомотива» разберутся с определенными вещами, все пойдет гораздо быстрее.

— Этот нюанс лежит в финансовой плоскости?

— Да, в финансовой. Но это касается бюджетирования всей команды, а не непосредственно контракта Алексея.

— На какой срок контракта рассчитывает сторона игрока?

— У нас есть определенное понимание. Скорее всего, мы остановимся на четырехлетнем новом соглашении.

Алексей Батраков. «Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»
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Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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