Кузьмичев: «Встречались с Ротенбергом, обсудили много вопросов. Договорились о новой встрече»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» взаимодействие с новым генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

«Мы встречались с Борисом Борисовичем, разговаривали. Будем выстраивать взаимоотношения. Надеюсь, они будут хорошими. Встретились мы на следующий день после его назначения. Рано давать какие-то оценки, но мы провели неформальную встречу, обсудили много вопросов. Думаю, у нас сложатся профессиональные отношения. Договорились о новой встрече, будет в ближайшее время», — сказал Кузьмичев «СЭ».

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.