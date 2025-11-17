Видео
17 ноября, 14:25

Кузьмичев: «Встречались с Ротенбергом, обсудили много вопросов. Договорились о новой встрече»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» взаимодействие с новым генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

«Мы встречались с Борисом Борисовичем, разговаривали. Будем выстраивать взаимоотношения. Надеюсь, они будут хорошими. Встретились мы на следующий день после его назначения. Рано давать какие-то оценки, но мы провели неформальную встречу, обсудили много вопросов. Думаю, у нас сложатся профессиональные отношения. Договорились о новой встрече, будет в ближайшее время», — сказал Кузьмичев «СЭ».

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

7

  • Slim Tallers

    Тут и так не продохнуть от этого дельца,в каждой бочке затычка. Забашляет этим Кузьмичёвым,что-бы ещё больше лепили образ невьеденного специалиста по всем видам спорта.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Задолбали! Не слишком ли много Ротенбергов? Они вам, гн. Бухаев, платят за статейки с упоминанием их мерзких личностей?

    17.11.2025

  • Vitalick

    Надеемся на генерацию новых идей и плодотворного их воплощения в жизнь

    17.11.2025

  • Millwall82

    37 на различных хлебных должностях, больше только кадыровских, аж 71.

    17.11.2025

  • m_16

    На нас на всех хватит. Ротенберги - святые люди, строители новой России.

    17.11.2025

  • Микола Питерский

    Нету столько пальцев на ногах

    17.11.2025

  • Derbist

    Сколько этих Ротенбергов?

    17.11.2025

    Борис Ротенберг-младший
    ФК Локомотив (Москва)
    Владимир Кузьмичев (менеджер)
