Кузьмичев: «Встречались с Ротенбергом, обсудили много вопросов. Договорились о новой встрече»

17 ноября, 14:25
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» взаимодействие с новым генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.
«Мы встречались с Борисом Борисовичем, разговаривали. Будем выстраивать взаимоотношения. Надеюсь, они будут хорошими. Встретились мы на следующий день после его назначения. Рано давать какие-то оценки, но мы провели неформальную встречу, обсудили много вопросов. Думаю, у нас сложатся профессиональные отношения. Договорились о новой встрече, будет в ближайшее время», — сказал Кузьмичев «СЭ».
12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
Slim Tallers
Тут и так не продохнуть от этого дельца,в каждой бочке затычка. Забашляет этим Кузьмичёвым,что-бы ещё больше лепили образ невьеденного специалиста по всем видам спорта.
Sergey Sparker
Задолбали! Не слишком ли много Ротенбергов? Они вам, гн. Бухаев, платят за статейки с упоминанием их мерзких личностей?
Vitalick
Надеемся на генерацию новых идей и плодотворного их воплощения в жизнь
Millwall82
37 на различных хлебных должностях, больше только кадыровских, аж 71.
m_16
На нас на всех хватит. Ротенберги - святые люди, строители новой России.
Микола Питерский
Нету столько пальцев на ногах
Derbist
Сколько этих Ротенбергов?
