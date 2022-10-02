Кузьмичев — о поражении «Локомотива»: «Настало время принять решения и поменять руководство»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

— «Локомотив» отыграл два. Но выглядит все очень плохо.

— Лично у меня впечатление такое, что уже достаточно издеваться над командой и болельщиками, над РЖД. Вся эта стратегия оказалась пшиком. Почему Олег Валентинович [Белозеров] терпит — остается загадкой. Настало время принять какие-то решения и поменять руководство.

— Вы считаете, что решения будут?

— Думаю, все это очень сильно хотят. Когда я говорю все, я имею в виду болельщиков, игроков команды и всех любителей футбола. Происходящее не лезет ни в какие рамки, всему есть предел. Невозможно столько времени издеваться над командой. Вне всяких сомнений, решение может принять только Олег Валентинович Белозеров. В данной ситуации зависит все от него. Мне кажется, ему неприятно смотреть на это. Он, наверное, понимает из-за чего все это.

После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.