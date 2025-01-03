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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мыслями о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.
«Кахигао — совершенно другого уровня специалист, если сравнивать его с Амаралом, хотя бы потому что у него есть опыт в больших клубах. Акционеры и руководители «Спартака» проанализировали, чего не хватило предыдущему спортивному директору и более внимательно выбирали нового кандидата. Они остановились на специалисте, который может дать импульс и привезти новых качественных футболистов. С главным тренером все складывается. Если у спортивного директора будет возможность без оглядки принимать решения, это хорошее усиление для «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.
Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.