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Сегодня, 18:15

Кузьмичев: «Кахигао — это усиление для «Спартака», если он без оглядки будет принимать решения»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мыслями о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Кахигао — совершенно другого уровня специалист, если сравнивать его с Амаралом, хотя бы потому что у него есть опыт в больших клубах. Акционеры и руководители «Спартака» проанализировали, чего не хватило предыдущему спортивному директору и более внимательно выбирали нового кандидата. Они остановились на специалисте, который может дать импульс и привезти новых качественных футболистов. С главным тренером все складывается. Если у спортивного директора будет возможность без оглядки принимать решения, это хорошее усиление для «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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