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Сегодня, 23:25

Владимир Кузьмичев: «Спартак» должен был обыгрывать «Динамо», если бы не ошибки Селихова»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

— Как болельщику игра доставила удовольствие, было много ярких моментов, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Если говорить профессионально, «Спартак» должен был выигрывать, если бы не ошибки Селихова. В таких матчах вратарь должен, как минимум брать свое, а максимум выручать. Сегодня Александр напрямую поучаствовал в двух пропущенных мячах.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Спартак (Москва)
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