Кузьмичев: «Кузяев даже не будет рассматривать вариант с переходом в «Ференцварош»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев может играть в более интересном чемпионате. При всем уважении к Черчесову и чемпионату Венгрии, мне не кажется, что Далеру будет интересен этот вариант. Думаю, он даже «Ференцварош» рассматривать не будет. Кузяев довольно техничный и умный игрок. Если у него есть предложения из Италии или Испании, то их можно рассмотреть. Эти два чемпионата ему бы подошли. Понятно, что вряд ли будет идти речь о больших клубах, но в крепкую команду, которая стабильно вступает в чемпионате Италии или Испании, Кузяев может перейти», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл на питерский клуб в 31 матче, забил пять голов и отдал семь результативных передач.