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Сегодня, 12:57

Кузьмичев: «Приглашение Хохлова в «Локомотив» не добавило уверенности Галактионову»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о положении железнодорожников в чемпионате России.

«Понимаю, почему Галактионов чувствует себя не очень уверенно. Приглашение Хохлова в структуру «Локомотива» не добавило уверенности главному тренеру. Очевидно, что Галактионов в голове держит — молодежный состав не предел мечтаний для Хохлова. Возможно, Дмитрию пообещали что-то. Может, Галактионов думает, что есть недоверие к нему», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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