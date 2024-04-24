Кузьмичев: «Приглашение Хохлова в «Локомотив» не добавило уверенности Галактионову»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о положении железнодорожников в чемпионате России.

«Понимаю, почему Галактионов чувствует себя не очень уверенно. Приглашение Хохлова в структуру «Локомотива» не добавило уверенности главному тренеру. Очевидно, что Галактионов в голове держит — молодежный состав не предел мечтаний для Хохлова. Возможно, Дмитрию пообещали что-то. Может, Галактионов думает, что есть недоверие к нему», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.