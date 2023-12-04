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Сегодня, 12:43

Кузьмичев — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Все будет зависеть от того, собирается ли руководство «Спартака» менять Абаскаля»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии. Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес железнодорожников к игроку.

«Наверное, тут все будет зависеть от того, собирается ли руководство «Спартака» менять главного тренера. Если смена произойдет, думаю, нет смысла переходить. Потому что Абаскаль видит игру в обороне без Джикии, а другой может использовать Георгия. Если Абаскаль продолжит работу, тогда это имеет смысл, потому что мы видим, что для него основная пара — Дуарте и Бабич. Надеяться на то, что что-то поменяется не приходится», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешний контракт россиянина действует до конца мая 2024 года.

Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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