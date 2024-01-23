Кузьмичев верит в переход Тикнизяна в «Зенит»: «Судя по всему, Наиру сделали предложение, от которого сложно отказаться»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Зенит» попал в ситуацию, когда у них не очень большая обойма россиян. Потеря Кругового существенная для них. Им нужен человек, который дублировал бы эту позицию качественно. Судя по всему, Наиру сделали предложение, от которого сложно отказаться. По игровому времени ему, конечно, будет очень сложно. Но, думаю, он осознает свои риски и понимает, что будет непросто. Мне кажется, переход состоится с высокой долей вероятности. Когда Санкт-Петербургу что-то нужно, они умеют доводить дело до конца и договариваться. Думаю, они договорятся и с «Локомотивом», и с Наиром», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.