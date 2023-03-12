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Сегодня, 23:06

Кузьмичев: «Футболисты «Локомотива» поверили в Галактионова и играют не только за себя, но и за него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об изменении игры железнодорожников после прихода в команду Михаила Галактионова на пост главного тренера.

«Дзюба явно пришелся ко двору «Локо», и я больше, чем уверен, что он еще будет забивать. Надо отдать должное, в матче с «Ахматом» и «Ростовом» он очень много отрабатывал, помогал ребятам в обороне. Это, наверное, победы игроков, но за тренера. Чувствуется, что они поверили в Галактионова, и не только за себя и за клуб, но и за него отыграли эти два матча. И неожиданно для многих набрали шесть очков на выезде», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

«Локомотив» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-futbolisty-lokomotiva-poverili-v-galaktionova-i-igrayut-ne-tol-ko-za-sebya-no-i-za-nego/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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