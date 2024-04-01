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1 апреля, 16:10

Леонченко — о результатах «Локомотива» после рестарта: «Необходимо держать уровень с первой до последней минуты»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» оценил результаты железнодорожников в весенней части сезона.

«Мы провели хорошие сборы. В контрольных играх команда показывала и неплохую игру, и результат. Однако официальные матчи предъявляют совершенно другие требования. В марте мы допустили слишком много ошибок. Необходимо держать уровень с первой до последней минуты, играть надежнее», — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.

Владимир Леонченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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