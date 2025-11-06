Видео
6 ноября, 16:40

Леонченко — о возможном сокращении госфинансирования: «Клуб ежегодно увеличивает свои коммерческие доходы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба в случае введения обязательного сокращения государственного финансирования.

— Обсуждается история о возможном сокращении государственного финансирования. Что будет делать «Локомотив» в таком случае?

— Мы провели работу по снижению общего возраста команды и оптимизации заработных плат. Третий год заканчиваем без дополнительного финансирования. Большая часть средств у нас идет на содержание инфраструктуры, академии, полей, детско-юношеского и женского футбола. Клуб ежегодно увеличивает свои коммерческие доходы, растет посещаемость матчей. Положительная динамика есть, это самое важное, — сказал Леонченко «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

  • hovawart645

    РЖД Локо бросать не имеет права! Команде больше века. И так сеть работает на государство - совесть тоже надо иметь.

    07.11.2025

