6 ноября, 16:40
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба в случае введения обязательного сокращения государственного финансирования.
— Обсуждается история о возможном сокращении государственного финансирования. Что будет делать «Локомотив» в таком случае?
— Мы провели работу по снижению общего возраста команды и оптимизации заработных плат. Третий год заканчиваем без дополнительного финансирования. Большая часть средств у нас идет на содержание инфраструктуры, академии, полей, детско-юношеского и женского футбола. Клуб ежегодно увеличивает свои коммерческие доходы, растет посещаемость матчей. Положительная динамика есть, это самое важное, — сказал Леонченко «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
hovawart645
РЖД Локо бросать не имеет права! Команде больше века. И так сеть работает на государство - совесть тоже надо иметь.
07.11.2025