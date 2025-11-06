В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»

6 ноября, 16:00
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности клуба к возможному ужесточению лимита.
— «Локомотив» готов к ужесточению лимита?
— Мы сделали акцент на развитие российских футболистов. У нас есть необходимый баланс иностранных и российских игроков, — сказал Леонченко «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
Семён Фадеич
Не выиграет.
07.11.2025
Saiga-спринтер
К 2028 году этого дилетского якобы "министра спорта" не будет и рядом со спортом. Будет поближе в лагерным нарам.
06.11.2025
Степочкин
Первый чемпионат с новым лимитом бдет очень интересным, с сюрпризами)). Как говорится - кто был никем, тот станет всем)). Ну и наоборот.
06.11.2025
analytica
Разве вы не слышали одесскую прибаутку "Вы хочете песен? Их есть у меня!"
06.11.2025
П_о_в_а_р
«У нас есть игроков» ------------ Игроков это фамилия? Тогда с большой буквы
06.11.2025
Михаил 888
Локо в этом отношении показывает положительный пример -и в этом году выиграет чемпинат.
06.11.2025