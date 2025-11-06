В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»

В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности клуба к возможному ужесточению лимита.

— «Локомотив» готов к ужесточению лимита?

— Мы сделали акцент на развитие российских футболистов. У нас есть необходимый баланс иностранных и российских игроков, — сказал Леонченко «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».