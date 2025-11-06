Видео
6 ноября, 16:00

В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»

В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности клуба к возможному ужесточению лимита.

— «Локомотив» готов к ужесточению лимита?

— Мы сделали акцент на развитие российских футболистов. У нас есть необходимый баланс иностранных и российских игроков, — сказал Леонченко «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

6

  • Семён Фадеич

    Не выиграет.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    К 2028 году этого дилетского якобы "министра спорта" не будет и рядом со спортом. Будет поближе в лагерным нарам.

    06.11.2025

  • Степочкин

    Первый чемпионат с новым лимитом бдет очень интересным, с сюрпризами)). Как говорится - кто был никем, тот станет всем)). Ну и наоборот.

    06.11.2025

  • analytica

    Разве вы не слышали одесскую прибаутку "Вы хочете песен? Их есть у меня!"

    06.11.2025

  • П_о_в_а_р

    «У нас есть игроков» ------------ Игроков это фамилия? Тогда с большой буквы

    06.11.2025

  • Михаил 888

    Локо в этом отношении показывает положительный пример -и в этом году выиграет чемпинат.

    06.11.2025

    Владимир Леонченко
    ФК Локомотив (Москва)
