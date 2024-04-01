Леонченко рассказал о ситуации с контрактами Миранчука и Жемалетдинова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с контрактами полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«У нас поставлена задача, футболисты ее знают. Мы боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение», — сказал Леонченко «СЭ».

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 17 играх.