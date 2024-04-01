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1 апреля, 16:30

Леонченко — о контрактах Миранчука и Жемалетдинова: «Боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение»

Леонченко рассказал о ситуации с контрактами Миранчука и Жемалетдинова
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с контрактами полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«У нас поставлена задача, футболисты ее знают. Мы боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение», — сказал Леонченко «СЭ».

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 17 играх.

Антон Миранчук
Владимир Леонченко
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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