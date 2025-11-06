Леонченко — о продлении контракта Галактионова: «Хотелось бы продолжить работать этой командой»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных переговорах по новому контракту главного тренера команды Михаила Галактионова.

— Есть ли планы о начале переговоров с Михаилом Галактионовым?

— Есть положительные результаты работы, хотелось бы продолжить дальше работать этой командой, — сказал Леонченко «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.