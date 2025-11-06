6 ноября, 15:40
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе европейских клубов к полузащитнику Алексею Батракову.
— Несколько раз слышал, что при появлении Алексея Батракова в основной команде был скепсис.
— Мы в первую очередь должны обращать внимание на футбольные качества игрока. Физические данные — это важно, но все игроки растут. А игровые качества у Алексея были видны сразу. Плюс характер. Рад, что мы заранее интегрировали его в основную команду. А теперь он оправдывает все надежды и даже больше.
— У Алексея Батракова защищенный контракт. Но постоянно видим, что его хотят приобрести.
— Мы будем готовы обсуждать, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды.
— Есть ли функция бай-аута для российских клубов?
— Не могу озвучивать детали договора. Но контракт составлен таким образом, чтобы он был выгоден и клубу, и игроку. Цена Батракова? Не хочу оценивать, — сказал Леонченко «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».