Москалев: «Девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии»

Футбольный арбитр Владимир Москалев объяснил, почему девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров.

«В мужском футболе все происходит очень быстро, рефери должен успевать за мячом, всегда находиться в идеальной позиции. Да, с возрастом скорость утрачивается, но компенсируется опытом. Возрастной арбитр за счет чтения игры способен предугадать, где должен располагаться в том или ином моменте, чтобы ничего не пропустить. Поэтому мне кажется, что девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии. Хотя думаю, что определенное количество судей женщин будет востребовано в мужском футболе», — приводит RT слова Москалева.

Ранее арбитр поделился мнением о том, оправданно ли было на чемпионате мира-2022 добавлять по 10-12 минут.