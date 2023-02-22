Владимир Москалев предположил, почему Карасев обращается к нему ласково по ходу матча

Футбольный арбитр Владимир Москалев ответил на вопросы об отношениях с другими судьями.

— Своего рода мемом стало то, как Карасев обращался к вам («Володя, Володенька»). Российские судьи действительно так уважительно общаются друг с другом в таких стрессовых ситуациях или это частный случай?

— Мне сложно говорить за всех. Как уже сказал, с Геннадьевичем у нас хорошие отношения. Возможно, таким образом ему проще достучаться до меня в определенных ситуациях, — приводит RT слова Москалева.

— В том видео были представлены моменты, в которых вы с Карасевым всегда находили консенсус и выносили общее решение. Но бывало, когда вы резко не сходились во мнении с арбитром VAR?

— Конечно, такое случается. Это рабочие эпизоды. Все люди разные и по-разному смотрят на футбол, понимают единоборства. Поэтому разговоры о судействе всегда были, есть и будут. У каждого человека складывается своё мнение на тот или иной счет. Но совсем без ошибок не бывает.

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