Владимир Москалев рассудит матч «Ростов» — «Спартак»

РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России.

Игру «Ростов» — «Спартак» рассудит Владимир Москалев, матч «Краснодара» и «Факела» — Кирилл Левников. На встречу «Зенит» — «Оренбург» назначен Владислав Безбородов, а на матч «Пари НН» — «Динамо» — Артем Чистяков.

19 апреля (пятница)

«Краснодар» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

20 апреля (суббота)

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

21 апреля (воскресенье)

«Пари НН» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.