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Сегодня, 21:26

Обедзинский: «Дзюба вообще отстойно с ЦСКА сыграл»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Дзюба вообще отстойно в этом матче сыграл. Думает, что раз несколько голов забил раньше, этого на весь сезон хватит. Дзюба почти не проходил предсезонную подготовку с клубом, поэтому сейчас стал подсаживаться. Нигде на поле теперь не успевает, еле-еле душа в теле. Одна звездочка в «Локомотиве» — это Пиняев. Поиграл немного, в штангу на первых минутах попал, но получил травму», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

В составе железнодорожников Дзюба сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005102970_obedzinskiy_dzyuba_voobsche_otstoyno_s_cska_syigral_ele-ele_dusha_v_tele
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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