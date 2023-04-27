Обедзинский: «Дзюба вообще отстойно с ЦСКА сыграл»

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Дзюба вообще отстойно в этом матче сыграл. Думает, что раз несколько голов забил раньше, этого на весь сезон хватит. Дзюба почти не проходил предсезонную подготовку с клубом, поэтому сейчас стал подсаживаться. Нигде на поле теперь не успевает, еле-еле душа в теле. Одна звездочка в «Локомотиве» — это Пиняев. Поиграл немного, в штангу на первых минутах попал, но получил травму», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

В составе железнодорожников Дзюба сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.