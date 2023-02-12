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Сегодня, 12:19

Владимир Обухов рассказал о разнице между Личкой и Карпиным

Алина Савинова
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Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о работе с тренерами Марцелом Личкой и Валерием Карпиным.

«Валерий Георгиевич — более системный, у него вся игра так построена. Марцел в этом плане дает больше свободы. Даже на тренировках в какой-то момент он дает упражнение, затем останавливает его и говорит: «Можно сыграть так, начинайте больше думать». Если ты в упражнении начинаешь импровизировать, это никак не критикуется, наоборот, это здорово», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Личка на данный момент возглавляет «Оренбург». Карпин является главным тренером «Ростова», за который нападающий выступал ранее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-obuhov-rasskazal-o-raznitse-mezhdu-lichkoj-i-karpiny-m/
Валерий Карпин
Владимир Обухов
ФК Оренбург
Марцел Личка
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