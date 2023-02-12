Обухов: «Лучший нападающий в России — Писарский. Он уникальный и очень нестандартный»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игре бывшего форварда оренбургской команды Владимира Писарского (Сычевого).

«Лучший нападающий в России — Писарский. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были еще в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола: защитник ждет от него одного, а он делает совершенно другое», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Также он ответил на вопрос, может ли с кем-то сравнить Писарского.

«В России, думаю, нет. Для меня он достаточно уникальный нападающий. Он очень силен в созидании и завершении, около штрафной», — добавил футболист.

В конце декабря Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В текущем сезоне чемпионата России нападающий забил 14 голов и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.