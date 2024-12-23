Владимир Обухов: «В России растет очень хорошее поколение футболистов»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов заявил, что в России растет хорошее поколение футболистов.

«В 2024 году мне понравилось, что стали больше давать играть молодым футболистам. Растет очень хорошее поколение. Кого можно выделить? Можно взять половину «Локомотива». Пиняев, Глушенков прибавили. Конкретно не хочу выделять кого-то, но молодежь добротная. Несмотря на все события, тенденция развития в России на хорошем уровне. Курс на омоложение дал свои плоды. Когда нас допустят до международной арены, будут неплохие результаты», — приводит слова Обухова Legalbet.ru.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчет о скаутинге на каждую позицию среди футболистов возрастом до 21 года. В 2024 году среди атакующих полузащитников первое место занял 19-летний игрок «Локомотива» Алексей Батраков.