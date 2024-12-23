Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:08

Владимир Обухов: «В России растет очень хорошее поколение футболистов»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов заявил, что в России растет хорошее поколение футболистов.

«В 2024 году мне понравилось, что стали больше давать играть молодым футболистам. Растет очень хорошее поколение. Кого можно выделить? Можно взять половину «Локомотива». Пиняев, Глушенков прибавили. Конкретно не хочу выделять кого-то, но молодежь добротная. Несмотря на все события, тенденция развития в России на хорошем уровне. Курс на омоложение дал свои плоды. Когда нас допустят до международной арены, будут неплохие результаты», — приводит слова Обухова Legalbet.ru.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчет о скаутинге на каждую позицию среди футболистов возрастом до 21 года. В 2024 году среди атакующих полузащитников первое место занял 19-летний игрок «Локомотива» Алексей Батраков.

Источник: Legalbet.ru
Владимир Обухов
Футбол
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Сегодня
Вчера
Неделя