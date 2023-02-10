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Сегодня, 21:05

Писарский: «Для меня было невероятно, что буду играть с великим «Спартаком», боялся встречаться с мячом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о том, почему неудачно провел матч первого круга РПЛ против «Спартака».

— Ты ведь начинал сезон запасным, после хет-трика «Уралу» перегорел в матче со «Спартаком», какое-то время потом не всегда попадал в состав. Что происходило с тобой в тот момент?

— Первая игра с «Крыльями» длилась для меня всего 15 минут, ничего не почувствовал. Когда сделал хет-трик во втором матче с «Уралом», был уверен в себе. Перед матчем нас еще отругал тренер. Мы с Капленко и Ковалевым над чем-то смеялись в раздевалке. Один из помощников Марцела Лички сказал, что это неприемлемо, надо серьезно настраиваться на игру. Я же считаю по-другому. Тогда сказал ребятам, что хоть я остаюсь на замене, все равно забью, когда выйду на поле, и мы отпразднуем со смехом. Так и вышло. Комментатор, помню, так и не понял, почему мы так радуемся.

Для меня это было невероятно. Вышел в РПЛ и сделал хет-трик, большое достижение в жизни. Я, парень, который играл во дворе, после такого буду играть с великим «Спартаком»! Но на эмоциях я, видимо, перегорел. Боялся встречаться с мячом, не показал то, на что способен. Тайм со «Спартаком» получился плохим. Я даже не хотел встречаться с мячом, потому что много зрителей, а напротив сильная команда, — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

На счету нападающего 14 голов в 15 матчах чемпионата России за «Оренбург». В январе 2023 года Писарский стал игроком «Крыльев Советов».

Первый официальный матч за новый клуб форвард может провести 23 февраля против московского «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Источник: Metaratings
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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