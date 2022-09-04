Владимир Пономарев: «ЦСКА победит «Крылья Советов» со счетом 2:0»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на матч армейцев и «Крыльев Советов» в 8-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» в последнее время пропускают много мячей, — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева. — ЦСКА сейчас на ходу. Защита и полузащита у армейцев играет очень хорошо. Страдает только нападение. Нападающий Гайч мне понравился в последней игре, ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе. Федор больше играет на свободных мячах, любит, чтобы его никто не трогал. Аргентинец — работяга, смелый и может усилить атаку ЦСКА. Думаю, армейцы сегодня выиграют 2:0. Футболисты у ЦСКА классом выше, чем у «Крыльев».

Матч 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало — в 15:00 по московскому времени.