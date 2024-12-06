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Пономарев: «У футболиста Бабича нет никакого таланта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.

«У футболиста Бабича нет никакого таланта. Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против «Краснодара» в последнем матче. Это ужас какой-то! Хоть бы внимание на это какое-то обращали. Нельзя так в футбол играть. Пускай в регби идет. Надо же играть на опережение, читать игру. Сам «Спартак» играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад все впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было. Вот он дешевое повидло, скорее всего», — цитирует Legalbet Пономарева.

В этом сезоне 28-летний серб сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
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