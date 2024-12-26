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Пономарев: «Футболисты «Спартака» не уважали Абаскаля, но уважают Станковича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной СССР Владимаир Пономарев отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

«Футболисты «Спартака» не уважали Абаскаля, но уважают Станковича. Деян здорово игру поставил команде. Огромное удовольствие я получал от того, как действуют спартаковские футболисты в последних матчах. А при Гильермо мне не нравился футбол красно-белых.

А вообще, тренерская профессия очень сложная. Тренер — это нянька для игроков. Все время нужно с этими идиотами находиться. Они идиоты полные! Сейчас еще и богатые идиоты. Раньше хоть все одинаково получали. Заработали 80 рублей, пошли в ресторан, проели, пропили. Не должны российские футболисты стоить больше 10 000 долларов. Пусть у народа спросят, сколько они должны получать. Зачем такие деньги платить?!» — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ponomarev-futbolisty-spartaka-ne-uvazhali-abaskalya-no-uvazhayut-stankovicha/
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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